В КБР полицейские уничтожили контрафактные сигареты на сумму 34 миллиона рублей





Полицейские Кабардино-Балкарии уничтожили контрафактные сигареты на сумму 34 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. Партию незаконного товара обнаружили на контрольно-пропускном пункте «Малка» в июне прошлого года. В большегрузе находилось 182 тысячи пачек иностранных сигарет без специальных российских марок. Документов на товар у водителя не было. Правоохранителям он рассказал, что везет груз в один из регионов Северного Кавказа. В ходе расследования выяснилось, что сигареты принадлежат двум жителям Псковской области. Их оштрафовали – одного на 180, другого на 156 тысяч рублей. Саму табачную продукцию уничтожили решением суда.