В КБР появится «Сад памяти» — 2020.03.16





В каждом населённом пункте страны появится свой «Сад памяти». По замыслу инициаторов акции, будут высажены 27 миллионов деревьев в честь каждого из 27 миллионов погибших. Общественную инициативу уже поддержали в Рослесхозе и в Минприроды России. Особое внимание ей уделят в городах-героях, в городах воинской славы, в том числе и в Нальчике. Официально акция стартует в Крыму и Севастополе 18 марта, после чего к ней присоединятся остальные регионы и государства.