В КБР подытожили первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»





В Кабардино-Балкарии подвели итоги первого этапа профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью». Проходил он с 15 по 25 марта. В пресс-службе регионального МВД рассказали, что за это время жители республики адресовали правоохранителям около 70 сообщений о незаконном обороте наркотиков. Те в результате возбудили 30 уголовных дел и составили в полтора раза больше протоколов об административных правонарушениях. И, кроме того, полицейские изъяли один килограмм 300 граммов психотропных веществ. В школах, колледжах и вузах республики провели больше полутысячи профилактических встреч со студентами и учениками. В них участвовали 14 тысяч человек. Полицейские проверили 400 мест, где собираются несовершеннолетние и молодежь: искали, нет ли там употребления химических препаратов, алкоголя и табака. В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» также обнаружили шесть сайтов, на которых была информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Данные об этих интернет-ресурсах отправили в Роскомнадзор, и страницы были закрыты.