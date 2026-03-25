В КБР подвели итоги XII международного конкурса «Нальчик — Подкова счастья»

В КБР подвели итоги XII международного конкурса «Нальчик — Подкова счастья»

25.03.2026 | 22:10
В Нальчике завершился XII международный конкурс «Нальчик – Подкова счастья». Участники из разных регионов России и зарубежья представили свои номера. На сцене выступали творческие коллективы из Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии, Башкортостана, Краснодарского края, Ростовской области, а также из Грузии, Армении, Абхазии, Индии, Таджикистана и Южной Осетии. Конкурс прошел под эгидой Мирового Артийского Комитета. Гран-при в разных номинациях завоевали четыре коллектива: Академия балета «Килиан» из Махачкалы, народный ансамбль бального танца «Вираж» из Уфы, заслуженный ансамбль народного танца «Псыгансу» из Нальчика и хореографический коллектив «Олимп» из Ингушетии. Организаторы отметили: конкурс показал, что искусство сильнее разногласий. Язык танца, музыки и народных традиций понятен без перевода и объединяет людей.   https://t.me/vestikbr
