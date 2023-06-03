В КБР подвели итоги Всероссийской переписи населения

И перепись населения, и сельскохозяйственная перепись, которые прошли в 21 году, были не совсем обычными, отметила замруководителя Северокавказстата Аурика Гаштова. В первую очередь – из-за пандемии коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции, сборщики сведений еженедельно сдавали ПЦР-тесты, носили маски и перчатки. Необычность заключалась и в том, что это были первые цифровые переписи.
Сельхозперепись изначально охватывала не все категории аграриев, но все же она позволила увидеть целостную картину в отрасли и сравнить ее с результатами 16-го года.
В основных направлениях сельхозпроизводства самый большой прирост – в категории «многолетние плодовые насаждения» - с пяти до семи тысяч гектаров. Если говорить о переписи населения, то число жителей республики за пять лет увеличилось на пять процентов и составило 904 тысячи человек.
По сравнению с данными 10-го года, долгожителей стало на 500 человек больше. Помимо этого, уменьшилось количество людей, не имеющих образования – в два с половиной раза. Как и в прежние годы, основными источниками средств к существованию жители республики называли доходы от трудовой деятельности и различные виды пенсий. Результаты двух переписей учтут при принятии государственных программ. Данные опубликуют в статистических сборниках.
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