В КБР подвели итоги Всероссийского агродиктанта

Акцию по проверке знаний об агропромышленном комплексе организовала партия «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и минсельхоза. В Кабардино-Балкарии центральной площадкой стал аграрный университет.
Диктант охватил почти 90 регионов страны, к нему впервые присоединилась и Беларусь. Всего участниками стали свыше 600 тысяч человек – в полтора раза больше, чем год назад. По всей России работало около 11 тысяч площадок: их открывали в школах, колледжах, вузах, на фермерских хозяйствах и в отделениях Россельхозбанка.
Половина участников писала тест очно. Среди них большинство – женщины, мужчин примерно вдвое меньше. Основная аудитория – взрослые без профильного аграрного образования. Максимальный балл набрали почти 16 тысяч человек. Все участники получили электронные сертификаты, а победители – дипломы.
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