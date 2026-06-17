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В КБР подвели итоги Всероссийского агродиктанта

В КБР подвели итоги Всероссийского агродиктанта

17.06.2026 | 12:40
Акцию по проверке знаний об агропромышленном комплексе организовала партия «Единая Россия» в рамках проекта «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и минсельхоза. В Кабардино-Балкарии центральной площадкой стал аграрный университет. Диктант охватил почти 90 регионов страны, к нему впервые присоединилась и Беларусь. Всего участниками стали свыше 600 тысяч человек – в полтора раза больше, чем год назад. По всей России работало около 11 тысяч площадок: их открывали в школах, колледжах, вузах, на фермерских хозяйствах и в отделениях Россельхозбанка. Половина участников писала тест очно. Среди них большинство – женщины, мужчин примерно вдвое меньше. Основная аудитория – взрослые без профильного аграрного образования. Максимальный балл набрали почти 16 тысяч человек. Все участники получили электронные сертификаты, а победители – дипломы.   https://t.me/vestikbr
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