Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР подвели итоги республиканского чемпионата по дзюдо

26.03.2026 | 15:30
Броски, удержания и секунды, решающие всё… В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат республики по дзюдо. Зрители увидели напряжённые поединки, где каждый спортсмен стремился к победе через боль и мастерство. Анзор Беков – кандидат в мастера спорта. За плечами – восемь лет тренировок, победы на окружном уровне и успешное выступление на чемпионате России. Признается, в нынешнем турнире, настрой – самый серьезный. За звание лучших в мужском и женском зачете соревновались более 80 человек. Медали разыгрывали в семи весовых категориях. В состязаниях участвовали спортсмены от 18 лет и старше. Организаторы отметили высокий уровень подготовки единоброцев, многие из которых имеют опыт выступлений на международных соревнованиях. В спаррингах спортсмены использовали броски, удержания, болевые и удушающие приемы. За соблюдением правил строго следили судьи. Итоговый результат определяли по сумме баллов за сложность и точность выполнения заявленных элементов. Дзюдо Алина Кумыкова занимается всего четыре года: в этот вид спорта ее привел отец. Изначально планировала просто поддержать физическую форму, но увлечение быстро переросло в профессию. На чемпионате Кумыкова одержала яркую победу. Победители турнира по дзюдо представят республику на чемпионате СКФО. Он пройдет в Грозном в конце мая. Это будет следующий шаг к участию в финале всероссийских соревнований.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных