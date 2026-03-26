В КБР подвели итоги республиканского чемпионата по дзюдо

Броски, удержания и секунды, решающие всё… В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат республики по дзюдо. Зрители увидели напряжённые поединки, где каждый спортсмен стремился к победе через боль и мастерство.
Анзор Беков – кандидат в мастера спорта. За плечами – восемь лет тренировок, победы на окружном уровне и успешное выступление на чемпионате России. Признается, в нынешнем турнире, настрой – самый серьезный.
За звание лучших в мужском и женском зачете соревновались более 80 человек. Медали разыгрывали в семи весовых категориях. В состязаниях участвовали спортсмены от 18 лет и старше. Организаторы отметили высокий уровень подготовки единоброцев, многие из которых имеют опыт выступлений на международных соревнованиях.
В спаррингах спортсмены использовали броски, удержания, болевые и удушающие приемы. За соблюдением правил строго следили судьи. Итоговый результат определяли по сумме баллов за сложность и точность выполнения заявленных элементов.
Дзюдо Алина Кумыкова занимается всего четыре года: в этот вид спорта ее привел отец. Изначально планировала просто поддержать физическую форму, но увлечение быстро переросло в профессию. На чемпионате Кумыкова одержала яркую победу.
Победители турнира по дзюдо представят республику на чемпионате СКФО. Он пройдет в Грозном в конце мая. Это будет следующий шаг к участию в финале всероссийских соревнований.
