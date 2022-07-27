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В КБР подвели итоги конкурса на получение туристических грантов

В КБР подвели итоги конкурса на получение туристических грантов

27.07.2022 | 15:55
“Создание электронного гида для популярных туристических маршрутов” - проект под таким названием планируют реализовать в Кабардино-Балкарии при содействии Минкурортов. Автор идеи – Алина Мазлоева. 15 лет нальчанка работает в сфере туризма. Аудиогиды, рассказывающие о крупных городах, хорошо известны отдыхающим и востребованы. Для нашей республики приложение станет первым и пока единственным. В профильное региональное министерство поступило больше 150 заявок на господдержку. Конкурсная комиссия выбрала 59 лучших. И уже в начале августа предприниматели получат помощь. Развитие инфраструктуры действующих объектов, покупка оборудования, строительство пляжей, инклюзивный туризм… Однако больше всего заявок претенденты подали на создание дополнительных мест размещения гостей курортов. Грантовые выплаты стали возможными благодаря нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства”. Это серьезная финансовая помощь: речь идет о сумме больше чем 250 миллионов рублей. В отрасли уверены, что господдержка представителей малого и среднего бизнеса станет для них серьезным стимулом к развитию. https://t.me/vestikbr
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