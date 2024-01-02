В КБР подвели итоги 2023-го по социально-экономическому развитию

Предварительные итоги 2023-го по социально-экономическому развитию республики подведены на совещании, которое Казбек Коков провел с правительством и главами муниципалитетов.
Динамика макроэкономических показателей остается положительной, что свидетельствует о достижении определенного прогресса, но есть направления, в которых необходимо усилить работу.
Добиться позитивных результатов удалось благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина, федерального правительства и профильных федеральных министерств и ведомств. И конечно, это результат ежедневного труда жителей республики, подчеркнул руководитель региона.
Детально о проделанной в 2023-м работе доложил премьер-министр Алий Мусуков. Он отметил, что регион сохраняет лидирующие позиции по реализации нацпроектов.
