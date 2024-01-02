Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР подвели итоги 2023-го по социально-экономическому развитию

В КБР подвели итоги 2023-го по социально-экономическому развитию

02.01.2024 | 16:05
Предварительные итоги 2023-го по социально-экономическому развитию республики подведены на совещании, которое Казбек Коков провел с правительством и главами муниципалитетов. Динамика макроэкономических показателей остается положительной, что свидетельствует о достижении определенного прогресса, но есть направления, в которых необходимо усилить работу. Добиться позитивных результатов удалось благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина, федерального правительства и профильных федеральных министерств и ведомств. И конечно, это результат ежедневного труда жителей республики, подчеркнул руководитель региона. Детально о проделанной в 2023-м работе доложил премьер-министр Алий Мусуков. Он отметил, что регион сохраняет лидирующие позиции по реализации нацпроектов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных