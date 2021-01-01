В КБР подорожали продукты первой необходимости





По данным проводимого штабом Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР мониторинга цен товаров первой необходимости в торговых организациях республики в предновогодние дни был зафиксирован рост цен на сахар, куриные яйца, подсолнечное масло и овощи. Что стало причиной роста, какие меры предпринимаются для его недопущения в дальнейшем…

В торговых организациях говорят, что оптовики подняли цены, а удорожание овощей и яиц носит сезонный характер. В Северокавказстате отмечают: рост отчасти вызван тем, что отдельных продуктов стали продавать меньше, да и к тому же перед Новым годом и другими праздниками повышение – известное дело.

По закону продавцы самостоятельно определяют сумму за килограмм или штуку. Но если за месяц обнаружится, что на какой-либо товар первой необходимости цены выросли больше чем на 30 процентов, власти имеют право регулировать их. Как отмечают в Минпромэнерготорге республики, в Кабардино-Балкарии не зафиксированы факты роста в категории особо важных продуктов питания. К примеру, фиксированная цена на сахар составляет 46 рублей. Министерство ситуацию постоянно контролирует, еженедельно анализируя данные от местных администраций.

« В ходе последнего мониторинга выявлено, что 60 процентов из организаций обследованных-наиболее крупных региона поддерживает уровень цен в соответствии с соглашением.40 процентов предлагают товар по фиксированным ценам, однако имеется продукция и по цене выше установленной соглашением», — отмечают в минпромышленности.

Тем временем федеральный Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Эти продукты стали более востребованными у россиян в период экономического спада, вызванного пандемией. Вразброс цены и на куриные яйца. Разрыв между верхним и нижним показателями — в 15-20 рублей.

Чтобы защитить внутренний рынок, правительство России решило ввести пошлины на экспорт зерновых и масличных культур. Ожидается, что это позволит обеспечить животноводов и переработчиков доступным отечественным сырьем и кормами. Поддержат также представителей хлебопекарной и мукомольной промышленности: дополнительные финансовые вливания позволят снизить часть их затрат. В Кабардино-Балкарии в эту отрасль из федерального бюджета направят свыше трех миллионов рублей.