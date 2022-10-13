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В КБР почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

В КБР почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

13.10.2022 | 13:54
В Нальчике прошел митинг, посвященный трагическим событиям 13 октября 2005 года. Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов. В памятном мероприятии приняли участие представители общественности, правоохранительных и силовых структур. «Вот уже 17 лет это преступление, которому нет оправдания и прощения, болью отзывается в сердце каждого из нас. Мы низко склоняем головы перед памятью жертв этой трагедии, отдаем дань глубочайшего уважения мужеству и стойкости всех, кто защитил республику от террористов. Присущие организаторам и исполнителям теракта цинизм, нечеловеческая жестокость и коварство наглядно проявляются и сегодня. Подтверждение тому — чудовищные преступления, совершаемые ими в разных уголках нашей планеты, в том числе и в нашей стране. К таковым относятся и преступления, совершаемые киевским режимом, который своими действиями фактически поставил себя в один ряд с террористическими формированиями. Наш общий долг — давать решительный отпор любым поползновениям террористов. Убежден, что только объединив усилия органов власти, правоохранительных структур, всего общества, мы сумеем победить это зло, обеспечить мир и спокойствие на нашей земле», — сказал Казбек Коков, обращаясь к собравшимся. Министр внутренних дел КБР Василий Павлов напомнил, что благодаря мужественным самоотверженным действиям сотрудников органов правопорядка нападение на Нальчик было отражено. В результате вооруженного нападения бандитских формирований на Нальчик погибли 35 сотрудников правоохранительных структур. «В их честь при поддержке органов государственной власти республики воздвигаются мемориалы и памятники, называются школы и улицы, значительная социальная помощь оказывается семьям погибших сотрудников со стороны муниципальных властей», — отметил Василий Павлов.
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