В КБР побывал поезд «Жемчужина Кавказа»

В Нальчик состав прибыл накануне в половине восьмого утра. А в путь он отправился второго мая из Москвы и туда же вернется. Вначале по маршруту была Адыгея, затем Северная Осетия, Чечня и Дагестан.
Ночевали путешественники в поезде, а днем их возили на экскурсии по красивейшим местам. Это проект «Российских железных дорог», и Кабардино-Балкария участвует в нем второй раз.
В этом сезоне РЖД запланировала 10 круизов по маршруту «Жемчужина Кавказа». Ожидается, что составы будут ходить до конца сентября. Следующий отправится из столицы России 1 июня.
https://t.me/vestikbr