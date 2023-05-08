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В КБР побывал поезд «Жемчужина Кавказа»

В КБР побывал поезд «Жемчужина Кавказа»

08.05.2023 | 22:34
В Нальчик состав прибыл накануне в половине восьмого утра. А в путь он отправился второго мая из Москвы и туда же вернется. Вначале по маршруту была Адыгея, затем Северная Осетия, Чечня и Дагестан. Ночевали путешественники в поезде, а днем их возили на экскурсии по красивейшим местам. Это проект «Российских железных дорог», и Кабардино-Балкария участвует в нем второй раз. В этом сезоне РЖД запланировала 10 круизов по маршруту «Жемчужина Кавказа». Ожидается, что составы будут ходить до конца сентября. Следующий отправится из столицы России 1 июня.   https://t.me/vestikbr
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