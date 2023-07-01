В КБР побывал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров

Участники рабочей встречи, посвященной созданию в Приэльбрусье тренировочных баз российских спортсменов, поднялись на склоны двуглавой горы по канатной дороге. Несмотря на конец июня, снежный покров сохранился: есть условия для тренировок.
Затем они посетили Центр развития спорта и реабилитации. Сегодня здесь проходят сборы российской команды по греко-римской борьбе. Первый заместитель министра спорта страны Азат Кадыров пообщался с атлетами, поинтересовался условиями тренировок и ближайшими планами.
Участники заседания сфотографировались с борцами на память, а после осмотрели имеющуюся инфраструктуру центра… Следующая остановка – спорткомплекс в Тырныаузе. Здание построили в 80 годах, оно много лет не работает и пребывает не в лучшем виде. Гости оценили состояние объекта и перспективы его восстановления.
О спортивном будущем горнолыжного курорта говорили предметно. Речь шла о создания баз для подготовки российских спортсменов в условиях высокогорья. В качестве площадки выбрали именно курорт «Эльбрус». Этому способствовали наличие здесь спортивной инфраструктуры и подходящие природные условия.
Представители федераций зимних видов спорта представили свое видение, какими должны быть базы для подготовки спортсменов. Их мнения учтут при создании концепции проекта.
Предполагается, что центры, работающие на спорт высших достижений, будут рассредоточены по всему курорту. В этом есть объективная необходимость.
На совещания решили сформировать рабочую группу, которая займется разработкой концепции создания спортивных тренировочных баз. Возглавил ее премьер-министр республики Алий Мусуков. Конкретные предложения по реализации проекта сформулируют в ближайшие полтора месяца.
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