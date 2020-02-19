В КБР побывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов





С рабочей поездкой Кабардино-Балкарию посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. В повестке дня – значимые вопросы: реализация в республике национального проекта «Образование» и подготовка к ЕГЭ-2020. С обсуждения этих тем прошло заседание в Доме правительства. Говоря об организации Единого госэкзамена в Кабардино-Балкарии, Казбек Коков отметил: результаты обнадеживают, но на достигнутом останавливаться не намерены. Приоритеты расставлены, задачи обозначены. К выполнению одной из них приступят в ближайшее время. Это строительство нового Центра повышения квалификации и переподготовки учителей в Кабардино-Балкарии. Решение открыть его приняли в ходе встречи Главы республики с федеральным министром. Сергей Кравцов назвал повышение престижа педагогов одной из важных задач и пообещал содействие в реализации нового проекта. Обеспечение школьников горячим питанием, оказание методической поддержки образовательным учреждениям, создание условий для обучения детей с ограничениями по здоровью. Среди ключевых задач, стоящих перед российской системой образования, Сергей Кравцов назвал также возведение новых школ. В Нальчике министр побывал в самом крупном образовательном учреждении в республике такого типа. Школу сдали в эксплуатацию в конце минувшего года, и рассчитана она на 1224 ученических места. Делегация осмотрела новый объект, побывали в Центре выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» — его также недавно открыли в столице республики. Затем, Казбек Коков и Сергей Кравцов посетили исследовательские лаборатории, пообщались с воспитанниками, которые продемонстрировали гостям свои разработки. Работе центра федеральный министр дал высокую оценку.