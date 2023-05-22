В КБР побывал директор департамента Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов

Первый объект, где побывал директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, - Нальчикский ипподром. Гость осмотрел инфраструктуру, поинтересовался состоянием конно-спортивной школы, рекомендовал поскорее привести в рабочее состояние манеж. Директор департамента подчеркнул, что на ипподром в столице Кабардино-Балкарии федеральное министерство возлагает особые надежды.
Затем Дмитрий Бутусов побывал в подразделениях одного из крупнейших птицеводческих комбинатов Кабардино-Балкарии. Расположены они в Прохладненском районе. Гостю сообщили, что здесь учитывают последние достижения науки и используют новейшие технологии в выращивании бройлеров. А комбикормовый завод может выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год. Есть собственная лаборатория, а также сельхозугодия, являющиеся источником сырья для производства.
В племенном репродукторе директору департамента животноводства рассказали о работе цеха по разведению кур российского кросса. Здесь больше двух десятков корпусов, годовой объем производства – 19 тысяч тонн мяса птицы.
Организовали также экскурсию по цеху глубокой переработки. Дмитрий Бутусов отметил: потенциал даже одного этого предприятия велик, не говоря уже о возможностях республики в целом, которые продолжают расширяться.
Что касается господдержки, министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев проинформировал: в прошлом году на развитие животноводства в республике направили свыше 360 миллионов рублей. В нынешнем сумма увеличится примерно на 50 миллионов.
На итоговом совещании говорили об укреплении племенной базы отрасли, взаимодействии науки и производства, а также наметили основные векторы развития на ближайшую перспективу.
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