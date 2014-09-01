В КБР победителям всероссийских олимпиад будут выплачивать по 50 тысяч рублей

С этого года в Кабардино-Балкарии станут материально стимулировать победителей олимпиад, а также педагогов-наставников. Об этом Казбек Коков заявил в своем Послании региональному парламенту. Победителям всероссийских олимпиад и учителям, которые участвовали в подготовке, начнут выплачивать по 50 тысяч рублей; призерам и их педагогам — по 25 тысяч. Премии полагаются и тем, кто стал лучшим на региональном этапе всероссийского смотра знаний, а также на республиканской олимпиаде по родным языкам. Им, как и наставникам ребят, начислят по 15 тысяч… Чтобы развивать детские таланты, в республике продолжат открывать центры дополнительного образования «Точка роста». До конца этого года появятся еще около 40. А в четвертой школе Нальчика заработает еще один детский технопарк. Тем временем, «Кванториум» в 33-й школе уже принимает около полутора тысяч ребят.