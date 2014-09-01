В КБР по программе капремонта планируется отремонтировать около ста домов





Около трехсот миллионов рублей направят в этом году на восстановление жилищного фонда республики. Всего по программе капремонта планируется обновить около 100 домов. Больше половины из них в Нальчике, а оставшаяся часть — Терский муниципальный район, Урванский район, г. Нарткала, Прохладненский район, г. Тырныауз и Черекский район. Принцип определяется непосредственно самими муниципалитетами. Они путем мониторинга создают свою муниципальную программу, который они предоставляют в министерство жилищно-строительного хозяйство КБР, который утверждает общий план. На сегодня реконструкцию уже начали в 22-х многоэтажках. По словам специалистов, все идет по графику. Завершить капитальный ремонт должны до конца года.