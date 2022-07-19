В КБР по подозрению в получении взятки задержан сотрудник МВД

Часть – наличными, часть – работами на садовом участке… В Кабардино-Балкарии по подозрению в получении взятки задержали сотрудника Министерства внутренних дел.
Он возглавлял отделение по вопросам миграции в Майском районе. По версии следователей полицейский потребовал деньги от жителя соседнего государства за получение российского паспорта.
Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности министерства внутренних дел. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В республиканском МВД сообщили, что по факту назначена служебная проверка.
Если вина сотрудника подтвердится, ему грозит увольнение из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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