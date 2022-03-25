В КБР по инициативе Казбека Кокова учредят госпремии за достижения в области литературы и искусства

Казбек Коков провел первое заседание Совета при Главе КБР по культуре и искусству. Совет по инициативе Главы республики был образован в ноябре 2021 года. В его состав вошли выдающиеся артисты и театральные деятели, ученые, архитекторы и художники, композиторы и исполнители, руководители творческих коллективов, организаторы от культуры, ветераны отрасли и молодежь — всего 32 участника. Возглавил Совет Глава КБР Казбек Коков. В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министр культуры КБР Мухадин Кумахов, деятели культуры и искусств республики. Приветствуя участников совещания, Казбек Коков поздравил присутствующих с Днем работника культуры: «Хотел бы поздравить вас всех, кто занят сегодня в сфере культуры и искусств Кабардино-Балкарии, с профессиональным праздником, искренне поблагодарить за большую духовную, моральную поддержку людей в сегодняшнее непростое для нашей страны время. В эти дни мы еще раз убедились в огромной значимости роли культуры в сохранении духовных, культурно-исторических ценностей и традиций нашего народа, создании в обществе атмосферы единения. То, что жители республики проявляют сегодня абсолютное единодушие в поддержке решений, принятых нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным по обеспечению безопасности России, - это во многом результат труда нескольких поколений людей, посвятивших себя развитию культуры и просвещения». «Кабардино-Балкария богата культурными традициями, которые год от года крепнут, и в этом заслуга работников культуры. Соединяя в себе лучшие традиции и достижения народов, культура выполняет высокую просветительскую миссию, обеспечивает надежную связь поколений. Государственная поддержка этой сферы была и остается важнейшим приоритетом нашей политики», - подчеркнул Глава республики, напомнив, что «нынешний год объявлен Годом Культурного наследия народов Российской Федерации». Мухадин Кумахов проинформировал Совет при Главе КБР по культуре и искусству об основных направлениях развития в современных условиях и задачах на предстоящий период. Министр, в частности, сообщил, что объем консолидированного бюджета в разделе «Культура» ежегодно растет. В 2019 году он составлял 1,4 миллиарда рублей, в 2020 — 1,6 миллиарда рублей, в 2021 — 1,8 миллиарда рублей, на текущий год предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. В республике функционируют 380 учреждений культуры. За три года при поддержке Министерства культуры России в рамках реализации нацпроекта «Культура» и государственной программы развития культуры в республике построено 6 новых сельских домов культуры. Проведена реконструкция Балкарского госдрамтеатра им. К.Кулиева, дома культуры в Псычохе, детской школы искусств им. К.Кипова в Нижнем Куркужине, отреставрирован Литературный музей. Капитально отремонтированы 13 домов культуры, 12 детских школ искусств, республиканский театр кукол и Национальный музей. Обновлен книжный фонд 159 районных библиотек, для чего было приобретено 15,5 тысячи экземпляров книг. Удалось значительно улучшить условия для развития культуры и искусства, творческой работы и воспитания детей. В этом году планируется завершить строительство Центра культурного развития в Нальчике и капитальный ремонт Театра юного зрителя. До 2024 года намечено провести капитальный ремонт детских школ искусств в Анзорее, Прохладном и Нальчике, сельских домов культуры в Дыгулыбгее, Ташлы-Тале, Озреке, Камлюково, Урвани и станице Александровской. Будет продолжено оснащение музыкальных школ, библиотек и музеев необходимым оборудованием и инвентарем. Особое внимание уделяется памятникам, посвященным победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Восстановлены 26 воинских захоронений, на мемориальные воинские сооружения на местах захоронений нанесены 374 имени воинов, погибших при защите Отечества. Министр отметил, что благодаря преобразованиям посещаемость учреждений культуры значительно увеличилась. Он также рассказал о программе празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики, которую готовят учреждениях культуры республики. Участники совещания обсудили вопросы государственно-частного партнерства, меценатства, участия региона в федеральных программах, проектах, конкурсах. Присутствующие поблагодарили руководителя региона за оказанную поддержку в области культуры. Большое внимание деятели культуры уделили вопросам военно-патриотического воспитания. «Сейчас для нас главное - военно-патриотическое воспитание. Мы единая страна, единый народ - и кабардинцы, и балкарцы, и русские, проживающие на территории нашей республики. Нас сблизила история, когда мы защищали наше отечество», - сказал заслуженный работник культуры КБР Олег Опрышко. Он напомнил об истории создания Кавказской туземной конной дивизии и важности сохранения памяти о подвиге воинов во время первой мировой войны — представителей народов нашей республики, сплотившихся перед лицом опасности. «Некоторые идеологические аспекты должны быть главными в работе Минкультуры. Прежде всего военно-патриотическое воспитание. Это должна быть идеологически просветительская работа. В этом году исполняется 80 лет, когда в Нальчике 31 декабря 1942 года были расстреляны сотни людей, мы издали книгу об этом. Это надо знать. Если наши дети и внуки не будут этого знать, у страны не будет будущего. Мы воспитывали гражданина мира, а надо было гражданина России, гражданина Кабардино-Балкарии», - сказал заслуженный журналист КБР Виктор Котляров. Заслуженная артистка КБР Элизат Кулиева выразила одобрение по поводу создания Совета по культуре и искусству при Главе КБР: «То что мы имеем возможность сегодня и впредь собираться здесь на совете и на высоком уровне обсуждать злободневные вопросы, связанные с деятельностью и развитием культуры, — очень важное и своевременное решение. Без культуры не может быть духовно здорового и интеллектуального общества, создание совета придаст импульс развитию культуры в республике». «Наши сельские ДК призваны сохранить то духовное начало, которое необходимо всему нашему обществу. Раньше в ДК гулял ветер, такие шикарные дворцы культуры сейчас, активизировалась их работа. Я вижу, с каким интересом ходят дети, молодежь, как они занимаются в кружках. Это огромная победа нашей культуры. Мы одели около 10 творческих коллективов в районе. Купили современную музыкальную аппаратуру, теперь профессионалы могут приезжать к нам в села. Наш театр принял участие во всероссийском конкурсе творческих коллективов, выступил в Москве. Россия - это многонациональная страна, где каждый народ ценит культуру другого народа, - это самое главное. Мы призваны прославлять наше российское искусство, искусство Кабардино-Балкарии, народные традиции», - поделилась заслуженный работник культуры КБР Галина Сапрыкина. Заслуженная артистка КБР Фатима Чехмахова озвучила просьбу: «Вечером после мероприятия возвращаться домой на общественном транспорте крайне проблематично. Мы бы хотели попросить помочь нам - создать общежитие для сотрудников театра. Это освободит работникам больше времени для репетиций и постановок». На совещании также говорилось о мерах поддержки работников культуры. В 2021 году по решению Главы КБР Казбека Кокова был увеличен уровень заработной платы работникам бюджетной сферы, включая учреждения культуры. Государственные стипендии в области культуры и искусства получают 696 человек. Благодаря грантовой поддержке театры обновили репертуар. Казбек Коков в контексте данной темы сообщил о решении учредить государственные премии за достижения в области литературы и искусства, которые на конкурсной основе будут присуждены уже в конце этого года. Кроме того, Глава республики поручил проработать вопрос капитального ремонта здания Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова, строительства здания для музея изобразительных искусств им. А.Л.Ткаченко и пристройки фондохранилища для Национального музея, а также предоставления Министерству культуры республики ведомственного общежития для остро нуждающихся молодых специалистов профессиональных творческих коллективов. В завершение Глава КБР Казбек Коков сказал: «Самое главное - наша молодежь правильно восприняла все те события, которые происходят, и поддерживает нашего Президента и Российскую армию. Наша молодежь показала, что она является составляющей этой большой великой страны, считая себя, в первую очередь, россиянами и потом уже жителями Кабардино-Балкарии, кабардинцами, балкарцами, русскими. Мы все стали едины в том, что мы граждане великой страны - наше большое достижение».