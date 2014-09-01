В КБР по факту гибели туристки на аттракционе по роупджампингу возбуждено уголовное дело





В Чегемском районе возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней жительницы Ставрополья, которая погибла на экстремальном аттракционе. Трагедия случилась первого мая в Эль-Тюбю. Девушка прыгнула с высоты на альпинистской веревке и в результате ударилась о камни, хотя должна была повиснуть в воздухе. По предварительным данным, организаторы аттракциона не рассчитали длину троса, потому и произошел несчастный случай. Расследование уголовного дела по факту гибели туристки продолжается.