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В КБР площадь ярового сева в этом году превысит 220 тысяч гектаров

В КБР площадь ярового сева в этом году превысит 220 тысяч гектаров

25.04.2023 | 16:25
В степных районах республики близится к завершению посевная. Добиться намеченных целей здесь намерены к майским праздникам, если не вмешается погода. На одном из предприятий Майского района 600 гектаров отвели под зерновые культуры, 450 – под силос. Горюче-смазочные материалы, почвообрабатывающая техника и запчасти к ней, минеральные удобрения – все в наличии. Семена используют отечественной селекции. По данным республиканского Минсельхоза, площадь ярового сева в этом году превысит 220 тысяч гектаров. Из них больше 140 тысяч отвели под кукурузу на зерно.   https://t.me/vestikbr
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