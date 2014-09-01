В КБР переболевшие коронавирусом проходят реабилитацию





Ковид представляет опасность не только как воздушно-капельная инфекция, но и как болезнь, которая дает серьезные осложнения. Снижение физической активности, повышенная утомляемость, трудности с дыханием — это те симптомы, которые чаще всего после себя оставляет COVID-19. В 1-ой поликлинике Нальчика отмечают, среди пациентов, переболевших ковидом, все больше тех, кому требуется реабилитация. В основном лечатся в дневном стационаре. Программа включает в себя как медикаментозную терапию, так и занятия лечебной физкультурой. По словам врачей, за последние несколько месяцев в разы увеличилось число вакцинирующийся из тех, кто переболел коронавирусом. Они так же подчеркивают, сейчас в России третья волна коронавируса. Потому необходимо соблюдать масочный режим, чаще мыть руки, держать дистанцию и самое главное – сделать прививку.