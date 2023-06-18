В КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом

Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений, расположенных в пойме, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждением строений и сельскохозяйственных культур (источник ЧС (происшествий) – сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, в горах сход селей малого объема). В связи с прогнозом, Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует: при осадках в виде дождя: При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглублённые помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своём местонахождении в дежурную службу МЧС. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. при грозе: Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоёма.