home
Главная
>
Новости
>
В КБР ожидается сильная жара до 38 градусов

В КБР ожидается сильная жара до 38 градусов

30.07.2022 | 11:11
По данным Гидрометцентра КБР 30-31 июля во второй половине дня в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов. При сильной жаре следует избегать длительного воздействия на организм повышенной температуры. Для этого необходимо носить воздухопроницаемые одежду и головной убор, находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую поверхность кожи. Необходимо периодически потреблять прохладную воду, а лучше отвары трав, охлаждённый зеленый чай, минеральную воду без газа, рекомендуют в МЧС. Алкогольные напитки принимать не рекомендуется, так как они вызывают обезвоживание организма. При работе необходимо регулярно отдыхать, несколько минут отдыха помогут восстановить физическую и умственную энергию. Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. МЧС напоминает- берегите себя!
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных