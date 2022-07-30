В КБР ожидается сильная жара до 38 градусов

По данным Гидрометцентра КБР 30-31 июля во второй половине дня в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов. При сильной жаре следует избегать длительного воздействия на организм повышенной температуры. Для этого необходимо носить воздухопроницаемые одежду и головной убор, находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно большую поверхность кожи. Необходимо периодически потреблять прохладную воду, а лучше отвары трав, охлаждённый зеленый чай, минеральную воду без газа, рекомендуют в МЧС. Алкогольные напитки принимать не рекомендуется, так как они вызывают обезвоживание организма. При работе необходимо регулярно отдыхать, несколько минут отдыха помогут восстановить физическую и умственную энергию. Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. МЧС напоминает- берегите себя!