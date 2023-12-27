В КБР ожидается большой наплыв туристов в период новогодних праздников

27.12.2023 | 17:53
В Кабардино-Балкарии ожидается большой наплыв туристов в период новогодних праздников. Особый интерес отдыхающих традиционно к Приэльбрусью, гостиницы забронированы почти до марта. Москвич Георгий Вишну отдыхает прямо на снегу, но вскоре он – опять на горе. Катание со склонов Эльбруса – дело не простое, но крайне увлекательное, говорят те, кто приезжает сюда из года в год. В Приэльбрусье в этом сезоне необычайно снежно, а значит, курорт заработал на полную мощь. Из окна одной из гостиниц, расположенных прямо у подножья Эльбруса, открывается прекрасный вид. Поляна Азау как на ладони. Отсюда рукой подать и до канатных дорог. К этому сезону на курорте многое изменилось: появились новые автостоянка, лыжные трассы и места размещения – в том числе за счет модульных домиков. В дни новогодних каникул Баксанское ущелье будет почти полностью загружено. Владельцы гостиниц говорят, что раньше большую часть бронирований проводили с помощью онлайн-сервисов. Сейчас туристы договариваются с отелями напрямую. Если говорить о ценах, то в новогодние праздники они колеблются от 12 до 15 тысяч рублей за одну ночь в номере класса «стандарт» и до 20 тысяч за «люкс». В обычные дни лыжного сезона – в среднем 7-12 тысяч рублей. Традиционно Приэльбрусье – один из самых популярных курортов – и зимой, и летом. Однако в республике – еще несколько прекрасных мест, которые позволяют сменить городской шум на спокойствие и умиротворение: Черекское и Чегемское ущелья, Зольский район… На этих курортах свободные места пока есть.   https://t.me/vestikbr
