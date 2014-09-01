В КБР ожидает суда женщина, обвиняемая в незаконном обороте немаркированных сигарет





В Кабардино-Балкарии ожидает суда женщина, которую обвиняют в незаконном обороте немаркированных сигарет. Об этом сообщили в региональном МВД. По данным следствия, 35-летняя жительница Ставрополя решила реализовать в Кабардино-Балкарии партию нелегальных табачных изделий. Для этого наняла перевозчика, которого полицейские задержали с товаром на посту «Малка» в Зольском районе. Правоохранители обнаружили в машине больше 27 тысяч пачек сигарет иностранного производства без маркировки. В отношении владелицы контрафакта возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.