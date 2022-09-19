В КБР отремонтируют и модернизируют 22 сельских отделения связи

В республике отремонтируют и модернизируют сельские отделения связи. Об этом сообщили в региональном Министерстве цифрового развития. Работы проведут по нацпроекту “Жилье и городская среда”.
Отделения почты сегодня – это многопрофильные и многофункциональные офисы, где во время одного визита можно решить максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить ЖКХ, сделать денежный перевод или приобрести страховку.
В плане на текущий год – модернизация 22-х филиалов Почты России в Кабардино-Балкарии. Кроме того, к 100-летию республики планируется частичный ремонт фасада и прилегающей территории здания главпочтамта в Нальчике.
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