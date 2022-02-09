В КБР отремонтируют дороги к 19 образовательным учреждениям

В текущем году на территории республики по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют около 100 км дорог. Важным критерием оценки при выборе объекта ремонта дорог является наличие социально значимых объектов на участке, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР. К началу следующего учебного года в Кабардино-Балкарской Республике в нормативное состояние приведут дороги, на которых находятся 19 образовательных учреждений. Обновленные дороги появятся в городской агломерации Нальчик, а также в селениях Анзорей, Псыхурей, Куба-Таба, Псыншоко, Жемтала, Герменчик, Светловодское, Залукокоаже и Шордаково. В рамках дорожных работ предусматривается обновление инфраструктуры, которая обеспечивает безопасность дорожного движения – планируется обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, перильных ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки. В городской агломерации Нальчик планируются к ремонту объекты, на которых располагаются три высших учебных заведения – Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, Северо-Кавказский институт искусств и Высокогорный Геофизический институт, а также Дворец спорта, гимназия, пять школ и три детских сада. Помимо ремонта дорожного покрытия, на объектах установят освещение, обустроят пешеходные тротуары, велосипедные дорожки и остановочные комплексы. В селении Анзорей приведут в нормативное состояние центральную улицу, на которой располагается не только школа, но и два детских сада. Для обеспечения безопасности движения на нерегулируемых пешеходных переходах в районе школ установят искусственные дорожные неровности. Помимо этого, в текущем году, в селении Куба-Таба отремонтируют дорогу, ведущую к школе, которая также является центральной, с последующим обустройством светофорами типа Т7, искусственными неровностями и устройством барьерного ограждения. Стоит также отметить, что в селениях Залукокоаже, Шордаково, Жемтала и Светловодское на улицах, которые планируются к ремонту, находятся профессиональное училище, начальная школа, спортивная школа, дом культуры и детские сады. Ремонт дорог, ведущих к образовательным и спортивным учреждениям, играет большую роль в повышении комфорта и безопасности жителей республики.