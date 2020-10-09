В КБР отопительный сезон начинается раньше срока

Начать отопительный сезон на неделю раньше обычного. Такое решение приняла мэрия Нальчика. Тепло в многоквартирные дома должно поступать уже с сегодняшнего дня. Рассмотреть вопрос досрочного запуска отопления на совещании руководителям муниципалитетов Глава КБР Казбек Коков рекомендовал 7 октября. Как сообщает столичная администрация, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в Нальчике и понижением температуры наружного воздуха, принято решение о начале отопительного сезона 2020−2021 годов с 9 октября 2020 года.В Кабардино-Балкарии решение о начале отопительного сезона муниципалитеты принимают самостоятельно.