В КБР отметили полувековой юбилей отрядов юных инспекторов движения

Первые отряды появились еще в СССР. За 50 лет они стали одним из самых массовых детско-юношеских объединений не только в России, но и в других странах. Поздравления с юбилеем прозвучали от представителей райадминистрации и сотрудников полиции.
Госавтоинспекторы поблагодарили юных помощников за участие в профилактических акциях и выразили уверенность, что все старания и взрослых, и детей помогут уменьшить число правонарушений на дорогах. Прозвучали музыкальные композиции в исполнении виновников торжества.
Праздновать продолжили у Чегемских водопадов. Туристам и селянам, которые собрались здесь, рассказали об истории организации. Юным жителям предложили вступать в ее ряды.
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