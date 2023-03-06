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В КБР отметили полувековой юбилей отрядов юных инспекторов движения

В КБР отметили полувековой юбилей отрядов юных инспекторов движения

06.03.2023 | 16:28
Первые отряды появились еще в СССР. За 50 лет они стали одним из самых массовых детско-юношеских объединений не только в России, но и в других странах. Поздравления с юбилеем прозвучали от представителей райадминистрации и сотрудников полиции. Госавтоинспекторы поблагодарили юных помощников за участие в профилактических акциях и выразили уверенность, что все старания и взрослых, и детей помогут уменьшить число правонарушений на дорогах. Прозвучали музыкальные композиции в исполнении виновников торжества. Праздновать продолжили у Чегемских водопадов. Туристам и селянам, которые собрались здесь, рассказали об истории организации. Юным жителям предложили вступать в ее ряды. https://t.me/vestikbr  
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