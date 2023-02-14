В КБР отметили Международный день дарения книги

С импровизированной сцены звучит стихотворение Адама Шогенцукова “Верный друг”. Декламирует представитель регионального отделения “Движения первых” Заур Барагунов. В зале – представители органов власти, общественники, студенты, школьники. Так в первой модельной библиотеке Нальчика дали старт республиканской акции “Я подарю тебе книгу”.
Акцию посвятили Дню книгодарения. Участвовать в ней может каждый. Для этого достаточно принести в первую модельную библиотеку книгу. Главное условие – произведения должны быть изданы в последние десять лет и подходить для читателей от 2 до 18-ти.
Акция проходит до 17 февраля. В сборник можно вложить письмо или открытку с пожеланиями будущему читателю. Собранную литературу передадут в дар библиотекам детских домов и школ-интернатов.
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