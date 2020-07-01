В КБР отметили День ветеранов боевых действий





В Кабардино-Балкарии отметили День ветеранов боевых действий. Его посвящают тем, кто отстаивал суверенитет своей страны на дальних рубежах, участвовал в локальных конфликтах, боролся с терроризмом, и называют День памяти и скорби ветеранов боевых действий

Встречу в Нальчике провели представители организаций «Союз ветеранов Афганистана» и «Военные инвалиды». Собравшиеся почти память погибших однополчан и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

«Мы, ветераны боевых действий, пришли к памятнику воинов-интернационалистов, чтобы отдать дань уважения тем ребятам, которые отдали самое ценное — свою жизнь — ради будущего своего народа, которые исполняли свой долг, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами», — отметил председатель Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов КБР Тимур Тхагалегов.

Ветераны боевых действий – это участники войны на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Афганистане, Чеченской республике, те, кто участвовал в урегулировании конфликта в Приднестровье, воевал в Абхазии и Южной Осетии, в Сирии и на Украине… В этот день вспоминают военнослужащих, а также сотрудников силовых структур, которые отдали свои жизни на службе Родине. В Кабардино-Балкарии его отмечают больше 10 лет.