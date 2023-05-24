В КБР отметили День славянской письменности и культуры

В Национальной библиотеке организовали тематическую выставку, а также встречу со школьниками. Пригласили представителей органов власти, духовенства, общественных организаций. Сотрудники библиотеки рассказали об истории праздника. А во дворце творчества детей и молодёжи в Нальчике открыли Кирилло-Мефодиевские чтения.
Свои знания русского и национальных языков показывают школьники со всей республики. Здесь же в торжественной обстановке почетными грамотами и благодарственными письмами наградили учителей начальных классов. За вклад в развитие системы образования.
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