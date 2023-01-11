В КБР отметили 196-летие добровольного вхождения Балкарии в состав российского государства

Сегодня в республике отмечают 196-летие добровольного вхождения Балкарии в состав российского государства. В Музыкальном театре в честь этого события организовали большой праздничный концерт.
Пригласили представителей органов власти и общественности. Собравшимся представили краткий исторический экскурс с демонстрацией на экране значимых документов прошлого.
В концертной программе участвовали государственные танцевальные ансамбли Кабардино-Балкарии. Звучали полюбившиеся стихи и песни в исполнении известных артистов.
А в фойе театра развернули фотодокументальную выставку под названием “Моя Балкария”. Здесь были представлены старинные фотографии, предметы быта горцев, в том числе кийизы, а также традиционные национальные костюмы.
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