В КБР отметили 105 лет со дня рождения народного поэта республики Кайсына Кулиева

Представители органов власти и муниципалитетов, творческих союзов, родные, друзья, поклонники таланта Кайсына Кулиева собрались с утра у памятника поэту на проспекте в Нальчике, носящем его имя. Традиционно в день рождения знаменитого автора здесь читают стихи и делятся воспоминаниями.
Творчество Кулиева увековечено в музыке, имя его носят улицы, школы и скверы. Стихи его и весь путь, который он прошел на Земле - это призыв к людям жить в мире и радости, отметили на митинге.
Кайсын Кулиев оставил после себя сотни стихов и десятки сборников, переведенных на 140 языков мира. У монумента прозвучали нетленные строки. Читали их политики, общественные деятели и дети. Под запись голоса самого Кайсына собравшиеся возложили к памятнику цветы.
О поэте сегодня говорили и в Чегеме на памятных встречах. Участники посетили мемориальный Дом-музей мастера слова. Там состоялись кулиевские чтения: стихи прозвучали в исполнении театральных артистов. Собравшиеся могли ознакомиться с новой экспозицией музея, узнать о жизни и творческом пути литератора.
В ближайшем будущем состоятся более широкие торжества, посвященные 105-летию со дня рождения народного поэта республики.
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