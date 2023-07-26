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В КБР отменён режим ковидных ограничений

В КБР отменён режим ковидных ограничений

26.07.2023 | 21:58
Указ об этом подписал Глава КБР Казбек Коков. Документ напрямую касается органов управления и сил Единой гос_системы предупреждения и ликвидации ЧС. Напомню, ограничения действовали со второй половины марта 2020-го. В зависимости от эпидемиологической ситуации их ужесточали либо частично снимали… По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в Кабардино-Балкарии зарегистрировали свыше 75 тысяч случаев распространения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на отмену режима повышенной готовности, в надзорном ведомстве рекомендуют гражданам соблюдать требования личной гигиены. И если самочувствие вдруг ухудшилось, нужно вызвать врача на дом.   https://t.me/vestikbr
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