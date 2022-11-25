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В КБР отменены увеселительные массовые мероприятия на Новый год

В КБР отменены увеселительные массовые мероприятия на Новый год

25.11.2022 | 20:26
Глава КБР Коков провел еженедельный «муниципальный час». В его работе приняли участие Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главы администраций муниципальных образований . Обсуждены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, государственных программ, а также ход подготовки к новогодним мероприятиям. «Масштабных увеселительных массовых мероприятий проводить не планируем, но дети должны быть окружены вниманием», - подчеркнул Казбек Коков. Для украшения городских улиц будут использованы уже имеющиеся декоративные световые конструкции. «Сэкономленные средства будут направлены на поддержку наших бойцов и их семей», — сказал руководитель республики. В настоящее время готовится очередной гуманитарный груз для отправки военнослужащим из Кабардино-Балкарской Республики, которые находятся в зоне СВО. Детская программа, новогодние утренники и новогодние ёлки состоятся в привычном формате. В первую очередь будут организованы новогодние мероприятия и подарки для детей, оставшихся без родительского тепла, для детей из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание будет уделено детям из семей на военнослужащих и жителей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома и находящихся сейчас в Кабардино-Балкарии. 
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