В КБР отменены увеселительные массовые мероприятия на Новый год

Глава КБР Коков провел еженедельный «муниципальный час». В его работе приняли участие Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главы администраций муниципальных образований .

Обсуждены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, государственных программ, а также ход подготовки к новогодним мероприятиям.

«Масштабных увеселительных массовых мероприятий проводить не планируем, но дети должны быть окружены вниманием», - подчеркнул Казбек Коков. Для украшения городских улиц будут использованы уже имеющи

е

ся декоративные световы

е

конструкции.

«Сэкономленные средства будут направлены на поддержку наших бойцов и их семей», —

сказал

руководитель республики. В настоящее время готовится очередной гуманитарный груз для отправки военнослужащим из Кабардино-Балкарской Республики, которые находятся в зоне СВО.

Детская программа, новогодние утренники и новогодние ёлки состоятся в привычном формате. В первую очередь будут организованы новогодние мероприятия и подарки для детей, оставшихся без родительского тепла, для детей из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание будет уделено детям из семей на военнослужащих и жителей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома и находящихся сейчас в Кабардино-Балкарии.