В КБР отмечают 104-ую годовщину со дня рождения Героя СССР Алима Байсултанова

Имя летчика присвоено 19-й школе в столице республики. Сегодня здесь провели торжественную встречу.
Дети читали стихи и исполняли фронтовые песни. А представители ветеранских организаций рассказывали им о подвиге человека, чье имя золотыми буквами вписано в летопись Великой Отечественной.
За свою короткую жизнь гвардии капитан Алим Байсултанов поднимался в небо 277 раз. Лично сбил семь вражеских самолетов в воздухе и два уничтожил на земле. Погиб в бою над Финским заливом в сентябре 43-го. По традиции в день рождения летчика в ряды юных байсултановцев сегодня приняли первоклассников.
В сентябре в школе откроют музей памяти защитника Отечества, которого за отвагу назвали «соколом Балтики» и который геройски погиб в возрасте 24-х лет.
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