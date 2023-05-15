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В КБР отмечают 104-ую годовщину со дня рождения Героя СССР Алима Байсултанова

В КБР отмечают 104-ую годовщину со дня рождения Героя СССР Алима Байсултанова

15.05.2023 | 15:21
Имя летчика присвоено 19-й школе в столице республики. Сегодня здесь провели торжественную встречу. Дети читали стихи и исполняли фронтовые песни. А представители ветеранских организаций рассказывали им о подвиге человека, чье имя золотыми буквами вписано в летопись Великой Отечественной. За свою короткую жизнь гвардии капитан Алим Байсултанов поднимался в небо 277 раз. Лично сбил семь вражеских самолетов в воздухе и два уничтожил на земле. Погиб в бою над Финским заливом в сентябре 43-го. По традиции в день рождения летчика в ряды юных байсултановцев сегодня приняли первоклассников. В сентябре в школе откроют музей памяти защитника Отечества, которого за отвагу назвали «соколом Балтики» и который геройски погиб в возрасте 24-х лет.   https://t.me/vestikbr
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