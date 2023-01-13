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В КБР отмечается рост показателей по различным отраслям экономики

В КБР отмечается рост показателей по различным отраслям экономики

13.01.2023 | 16:11
В министерстве экономического развития подвели итоги 2022-го по отраслям экономики. Так, в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарии продукции произвели на 10 процентов больше, чем годом ранее. Рост в строительном комплексе – на 11 процентов. Положительные значения предварительно зафиксировали и по обороту розничной торговли. Здесь превышение показателей – на уровне 12 процентов. Если говорить о туризме, то по итогам года республику посетили свыше миллиона ста тысяч отдыхающих. Прирост составил 10 с половиной процентов. В целом доходы республиканского бюджета оцениваются в сумму, превышающую 62 миллиарда рублей. Это почти на 11 миллиардов больше, чем в 2021-м.   https://t.me/vestikbr  
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