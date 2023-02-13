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В КБР открыты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Турции и Сирии

В КБР открыты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Турции и Сирии

13.02.2023 | 16:25
Куртки, одеяла, посуда, предметы первой необходимости и гигиены, спальные мешки… В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы в Нальчике упаковывают вещи, которые несут к ним жители Кабардино-Балкарии. Их готовят к отправке Турцию и Сирию. Все новое, с этикетками и в упаковках… Землетрясение в Турции и Сирии произошло 6 февраля. Более 40 тысяч человек погибли... Сотни тысяч пострадавших… Посильную помощь этим странам оказывает весь мир. На месте разбора завалов работают российские спасатели, поддержку оказывают многие регионы страны. В их числе и Кабардино-Балкария. Больше 250 коробок с гуманитарной помощью. Сейчас в Духовном управлении решают вопрос с их доставкой в Турцию и Сирию. Кроме того, отмечают: на сегодняшний день жителями Кабардино-Балкарии собрано уже около 6 миллионов рублей. Сбор гуманитарной помощи объявила Международная черкесская ассоциация. Подключились многие общественные организации Кабардино-Балкарии. Сбор помощи по линии Духовного управления будет осуществляться до 20 февраля. Затем все денежные средства передадут посольствам, а груз с гуманитарной помощью отправят в Турцию и Сирию.   https://t.me/vestikbr
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