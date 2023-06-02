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В КБР открыт сезон полетов на парапланах

В КБР открыт сезон полетов на парапланах

02.06.2023 | 15:41
Старшему инструктору парадрома Денису Силаеву перед полетом измеряют давление и уровень кислорода в крови. Процедура эта ежедневная и обязательная... Впервые он взлетел на параплане около 20 лет назад. Теперь консультирует новичков. И вот летательный аппарат плавно устремляется ввысь. Высота – две тысячи метров над уровнем моря. Полет длится обычно около 20 минут. Для любителей острых ощущений – головокружительные виражи, крутые повороты, быстрый спуск. И для всех – море воздуха и прекрасные горные пейзажи. Приезжать в Чегемское ущелье, чтобы полетать на парапланах, туристы стали в мае. Здесь созданы условия для комфортного отдыха. К месту старта гостей отвозят на машине. Пока одни только поднимаются к стартовой точке, другие уже взмывают в небо. Одновременно летают десятки воздушных путешественников. Получить столь необычный опыт может каждый, кто к этому готов. Сезон полетов на парапланах в Чегемском ущелье продлится до конца осени.   https://t.me/vestikbr
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