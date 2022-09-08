В КБР открылся учебно-тренировочный сбор "Школа безопасности и безопасность детского отдыха"

Сегодня на базе Детской академии творчества "Солнечный город" открылся учебно-тренировочный сбор Всероссийского детско-юношеского движения "Школа безопасности и безопасность детского отдыха", сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР. В форуме принимают участие председатель центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности" Надежда Ершова, начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин, руководители и лидеры детско-юношеского движения из субъектов Российской Федерации, а также педагогическая общественность. Социально-ориентированная программа "Школа безопасности – практическая площадка по обучению детей и молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах". Мероприятие приурочено 90-летию образования гражданской обороны России. Перед собравшимися выступил начальник регионального МЧС Михаил Надежин: "Данный форум призван повысить уровень знаний, практических навыков и компетенций лидеров движения "Школа безопасности", создать условия по обмену опытом между лидерами-добровольцами и организаторами в части проведения профилактических тематических мероприятий при организации летнего отдыха детей, выработки лучших практик и распространение передового опыта". В рамках форума состоялась презентация деятельности регионального отделения "Школа безопасности" в Кабардино-Балкарской Республике. Затем присутствующим были представлены показательные выступления аварийно-спасательных формирований республики. Далее все могли ознакомиться с выставкой современных образцов оборудования, техники и спасательного вооружения, применяемых при проведении аварийно-спасательных работах. - Методические рекомендации, выработанные в ходе работы сбора окажут положительный социальный эффект в деятельности движения "Школа безопасности" при обучении подрастающего поколения. Распространение передового опыта и лучших педагогических практик позволит повысить культуру безопасности жизнедеятельности молодежи, - отметила руководитель общественного движения "Школа безопасности" Надежда Ершова. Сборы на территории КБР продлятся до 11 сентября. Программа мероприятий включает в себя учебно-тренировочный поход, круглый стол по обмену опытом проведения профилактических тематических мероприятий при организации летнего организованного отдыха детей, подготовка методических рекомендаций по организации летнего отдыха детей, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также участники сбора проведут гражданско-патриотическое мероприятие "Вахта памяти", где возложат цветы к памятнику воинам, погибшим при обороне Эльбруса в 1942-1943гг. и памятнику спасателям. Организаторы мероприятия - Главное управление МЧС России по КБР, Республиканская противопожарно-спасательная служба и региональное отделение "Школа безопасности".