В КБР открылись клубы настольных игр для инвалидов

В разных уголках республики заработали клубы, где люди с ограничениями по здоровью проводят свое свободное время за настольными играми. Проект называется «Спорт, доступный всем».

Минувшей весной региональное Общество инвалидов получило президентский грант, превышающий миллион рублей, на реализацию идеи. К тому же министерство по делам национальностей Кабардино-Балкарии предоставило свою поддержку в 250 тысяч. Из-за пандемии приступить к воплощению замысла смогли только сейчас. И вот клубы настольных спортивных игр заработали в восьми районах республики и в Нальчике. В планах Общества инвалидов, если позволит эпидемиологическая ситуация, организовать в этом году республиканский фестиваль настольных игр. А победители отправятся на всероссийские состязания в Крым.