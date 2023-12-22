В КБР открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина

Он будет заниматься сбором подписей.
В первом заседании участвовали члены инициативной группы – Евгений Бакаев, Фатимат Амшокова, Дмитрий Парафилов, Амырбий Текуев, Черим Нахушев, Карина Орехова. Руководитель регионального штаба Муаед Дадов рассказал, что 16 декабря в Москве делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в заседании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 24-го года.
Для регистрации в качестве кандидата в президенты Владимиру Путину необходимо до 31 января представить в Центральную избирательную комиссию 300 тысяч подписей… Региональный штаб расположен в Нальчике в Доме профсоюзов. Он будет работать круглосуточно. Собирать подписи в поддержку Владимира Путина здесь начнут в субботу, 23-го декабря.
