Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина

В КБР открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина

22.12.2023 | 22:01
Он будет заниматься сбором подписей. В первом заседании участвовали члены инициативной группы – Евгений Бакаев, Фатимат Амшокова, Дмитрий Парафилов, Амырбий Текуев, Черим Нахушев, Карина Орехова. Руководитель регионального штаба Муаед Дадов рассказал, что 16 декабря в Москве делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в заседании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 24-го года. Для регистрации в качестве кандидата в президенты Владимиру Путину необходимо до 31 января представить в Центральную избирательную комиссию 300 тысяч подписей… Региональный штаб расположен в Нальчике в Доме профсоюзов. Он будет работать круглосуточно. Собирать подписи в поддержку Владимира Путина здесь начнут в субботу, 23-го декабря.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных