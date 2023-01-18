В КБР открыли Год педагога и наставника

Сегодня в Кабардино-Балкарии открыли Год педагога и наставника. Напомним, 2023-й в России решили посвятить работникам сферы образования.
Церемонию провели в 33-й нальчикской школе. На встречу пригласили представителей отрасли со всей республики. Это школьные учителя, педагоги дополнительного образования.
Приветственный адрес Казбека Кокова зачитал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков.
И сегодня же отметили заслуги лучших педагогов и наставников – вручили им правительственные награды и почетные грамоты регионального министерства просвещения и науки.
Для участников церемонии организовали концерт, причем в роли исполнителей выступили сами учителя.
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