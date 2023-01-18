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В КБР открыли Год педагога и наставника

В КБР открыли Год педагога и наставника

18.01.2023 | 22:50
Сегодня в Кабардино-Балкарии открыли Год педагога и наставника. Напомним, 2023-й в России решили посвятить работникам сферы образования. Церемонию провели в 33-й нальчикской школе. На встречу пригласили представителей отрасли со всей республики. Это школьные учителя, педагоги дополнительного образования. Приветственный адрес Казбека Кокова зачитал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков. И сегодня же отметили заслуги лучших педагогов и наставников – вручили им правительственные награды и почетные грамоты регионального министерства просвещения и науки. Для участников церемонии организовали концерт, причем в роли исполнителей выступили сами учителя.   https://t.me/vestikbr  
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