В КБР ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ ПЕРВИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

В Российское движение детей и молодежи здесь вступили почти 800 школьников. Напомню, что эту организацию учредили в нашей стране летом прошлого года, а первый съезд состоялся в декабре.
О небольшой, но яркой истории «Движения первых» лицеисты могли узнать из информационного ролика, а также напрямую от представителей общественной организации.
Аслан Шипшев передал активистам документ об открытии отделения в третьем лицее Прохладного. После состоялся круглый стол, где школьники могли поделиться мнениями и задать вопросы о перспективах «Движения первых».
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