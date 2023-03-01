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В КБР ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ ПЕРВИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

В КБР ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ОДНУ ПЕРВИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

01.03.2023 | 10:54
В Российское движение детей и молодежи здесь вступили почти 800 школьников. Напомню, что эту организацию учредили в нашей стране летом прошлого года, а первый съезд состоялся в декабре. О небольшой, но яркой истории «Движения первых» лицеисты могли узнать из информационного ролика, а также напрямую от представителей общественной организации. Аслан Шипшев передал активистам документ об открытии отделения в третьем лицее Прохладного. После состоялся круглый стол, где школьники могли поделиться мнениями и задать вопросы о перспективах «Движения первых».   https://t.me/vestikbr
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