В КБР открыли еще одно первичное отделение организации “Движение первых”

Сегодня в Кабардино-Балкарии открыли еще одно первичное отделение российской общественной организации “Движение первых”. Появилось оно в Нальчике в Ресурсном центре развития волонтерства.
До начала церемонии для добровольцев организовали различные тренинги и дискуссии. На открытие отделения пригласили представителей Минпросвещения и Минмолодежи.
Напомним, Российское движение детей и молодежи “Движение первых” создали в прошлом году при поддержке Главы государства. Первый съезд состоялся в Москве в декабре. Теперь по всей стране открывают первичные организации. В Кабардино-Балкарии на сегодня создали две – в Ресурсном центре развития волонтерства и ранее – в 33-й школе Нальчика.
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