home
Главная
>
Новости
>
В КБР открыли еще одно первичное отделение организации “Движение первых”

В КБР открыли еще одно первичное отделение организации “Движение первых”

01.02.2023 | 22:23
Сегодня в Кабардино-Балкарии открыли еще одно первичное отделение российской общественной организации “Движение первых”. Появилось оно в Нальчике в Ресурсном центре развития волонтерства. До начала церемонии для добровольцев организовали различные тренинги и дискуссии. На открытие отделения пригласили представителей Минпросвещения и Минмолодежи. Напомним, Российское движение детей и молодежи “Движение первых” создали в прошлом году при поддержке Главы государства. Первый съезд состоялся в Москве в декабре. Теперь по всей стране открывают первичные организации. В Кабардино-Балкарии на сегодня создали две – в Ресурсном центре развития волонтерства и ранее – в 33-й школе Нальчика.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных