home
Главная
>
Новости
>
В КБР открыли движение по резервному мосту через реку Чегем

В КБР открыли движение по резервному мосту через реку Чегем

21.02.2022 | 08:59
Дорожники в короткие сроки завершили возведение временного моста на трассе Р-217 "Кавказ" через реку Чегем. Временное сооружение возведено в рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова и должно улучшить дорожное движение в период капитального ремонта основного моста. В настоящее время проводится капитальный ремонт основного моста через реку Чегем на автодороге Р-217 «Кавказ», который позволит восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики двухполосного моста, расширить на два метра и разобрать существующий мост. Мостостроители планируют завершить работы в конце сентября 2022 года.    
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных