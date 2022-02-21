В КБР открыли движение по резервному мосту через реку Чегем

Дорожники в короткие сроки завершили возведение временного моста на трассе Р-217 "Кавказ" через реку Чегем. Временное сооружение возведено в рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова и должно улучшить дорожное движение в период капитального ремонта основного моста. В настоящее время проводится капитальный ремонт основного моста через реку Чегем на автодороге Р-217 «Кавказ», который позволит восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики двухполосного моста, расширить на два метра и разобрать существующий мост. Мостостроители планируют завершить работы в конце сентября 2022 года.