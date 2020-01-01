В КБР открыли 6 центров амбулаторной помощи





В Кабардино-Балкарии в новом году начали свою работу шесть амбулаторных центров диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Медучреждения проинспектировал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Амбулаторные центры уже помогли примерно тысяче человек. Развернули пункты на базе Республиканской детской, а также первой и второй горбольниц Нальчика. Еще три центра принимают пациентов в Баксане, Прохладном и Нарткале. Обратившегося консультирует терапевт, при необходимости отправляет на анализ в кабинет по соседству. После всех исследований пациента, у которого инфекция подтвердилась, либо госпитализируют, либо отправляют лечиться дома под присмотром участкового врача.

Получить бесплатную консультацию и медицинскую помощь в амбулаторных центрах может каждый, кому это необходимо. При обращении следует показать полис ОМС. Также понадобятся СНИЛС и паспорт.