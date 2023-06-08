home
Главная
>
Новости
>
В КБР откроют единый центр для сирот и детей без попечения родителей

В КБР откроют единый центр для сирот и детей без попечения родителей

08.06.2023 | 15:43
Появится он на базе школы-интерната в Нартане. Туда переведут ребят, которые живут и учатся в специализированных учреждениях, подведомственных Минздраву и Минтруду. В центре заработают отделения для сирот младшего возраста и семейно-воспитательные группы. И здесь же окажут помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 23 лет. Ожидается, что сотрудники будут готовить опекаемых к самостоятельной жизни, а также работать с людьми, желающими взять детей на воспитание.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных