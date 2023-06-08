В КБР откроют единый центр для сирот и детей без попечения родителей

Появится он на базе школы-интерната в Нартане.
Туда переведут ребят, которые живут и учатся в специализированных учреждениях, подведомственных Минздраву и Минтруду. В центре заработают отделения для сирот младшего возраста и семейно-воспитательные группы.
И здесь же окажут помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 23 лет. Ожидается, что сотрудники будут готовить опекаемых к самостоятельной жизни, а также работать с людьми, желающими взять детей на воспитание.
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